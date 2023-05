Valeuudiste detektor valetab ise ka, selgus teadlaste uuringust

Autorid nentisid, et senised veebiartiklites valeinformatsiooni tuvastamiseks kasutatavad algoritmid toimivad just nii, nagu need on toimima pandud sellepärast, et uudisteartiklite eraldamiseks on vähe tööriistu, mis suudaksid iga teksti eraldi analüüsida ja sildistada, kohati ei pruugi see olla võimalik, arvestades tohutut mahtu veebis avaldatud ja levitatavatest uudistest. Samas pole õige kahtluse alla seada kogu väljaande usaldusväärsus tervikuna või usaldada pimesi kõiki usaldusväärses allikas avaldatud lugusid.