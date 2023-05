Teadusuuring: koolikogemused mõjutavad suurelt meie heaolu täiskasvanuna

«Täiskasvanuna mäletatakse iseenda läbielatut või hoopis lugusid, mida sellest on räägitud. Ka kogu mälestus võib põhineda kellegi teise jutustusel,» ütles teadusuuringu üks autoritest Dagmar Kutsar ning lisas, et teisalt võivad inimesed lapsena kogetud sündmusi hilisemas eas ka ümber hinnata.

Positiivsed kogemused annavad eluks vajalikud oskused

Teadlaste uuringus analüüsiti Tartu Ülikooli kursusel «Lapsed ja lapsepõlv» osalenud üliõpilaste negatiivsena ja positiivsena tundunud mälestuslugusid hariduse omandamisest, mis andis kinnituse, et kaasav ja turvaline koolikeskkond on ülimalt oluline. See annab edasiseks eluks vajaliku positiivse enesehinnangu, tekitab seotuse kooliga ning kui õpetajad on õpilaste suhtes toetavad, siis on paremad nii õpitulemused kui ka üldine heaolu.