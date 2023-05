Astronoomid jõudsid tänu Webbi teleskoobile lähemale ülimassiivsete tähtede saladusele

Siiski vajas töörühm oma teooria toetuseks veel tõendeid. Need leidsid nad galaktikast GN-z11, mis asub meist üle 13 miljardi valgusaasta kaugusel – valgus, mida me sellest näeme, tekkis alles 440 miljonit aastat pärast Suurt Pauku. Selle avastas Hubble’i kosmoseteleskoop 2015. aastal ning veel hiljuti oligi see vanim vaadeldud galaktika.

Enesestmõistetavalt kanti see ka James Webbi kosmoseteleskoobi tööde nimekirja. Webb pakkus välja kaks uut vihjet: kerasparved on uskumatult tihedad ja neis on väga palju lämmastikku. Lämmastiku tootmiseks on vaja aga tõeliselt äärmuslikke temperatuure ja teadlased usuvad, et need saaksid tekkida vaid ülimassiivses tähes.

«Tänu James Webbi kosmoseteleskoobi kogutud andmetele usume, et oleme leidnud esimese vihje nende erakordsete tähtede olemasolu kohta,» ütles Charbonnel avalduses, kus ta nimetas tähti ka taevasteks koletisteks. Siiski rõhutas ta, et palju tuleb oletada ning on vähe lootust neid tähti kunagi otse jälgida.