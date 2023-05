Teadlased tegid kindlaks fossiilkütuste tootjate täpse panuse maastikupõlengute tekkimisse

Kõik need elemendid ühendanud, leidis Dahli uurimisrühm, et «Suure 88» põhjustatud kasvuhoonegaaside emissioon vastutas aastatel 1986 kuni 2021 piltlikult 37 protsendi maastikupõlengutes laastunud ala eest. See on kokku 8 miljonit hektarit – umbes sama suur kui Tšehhi. Samuti leiti uuringus, et samade ettevõtete emissioon vastutas pea poole täheldatud VPD tõusu eest alates 1901. aastast.

Siiski pole kõrge temperatuur ainus tegur, mis põleguohtu suurendab. Maastikupõlengud on ökosüsteemide normaalne osa, kuid viimasel sajandil on põlengutega agressiivselt võideldud. Seetõttu on kogunenud rohkelt taimestikku ehk materjali, mis saab põleda. Tavapäraselt oleks see ära põlenud väikesmates korrapärastes tulekahjudes, sageli ka põlisrahvaste kontrolli all. Samuti on suurenenud juhuslike süttimiste arv, sest inimesed on elama ja tegutsema asunud põlenguohtlikesse piirkondadesse.