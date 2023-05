Esivanemate tarkuseteradest sündinud aianduse «reegleid» korratakse niivõrd tihti, et need võivad tunduda vääramatu tõena. Seda vaatamata teaduslikele katsetele, mis näitavad, et paljudel neist on vähe faktilist alust. Seega võib nende reeglite järgimine olla parimal juhul tarbetu ja halvimal juhul aeda hoopis kahjustada.