Rühm teadlaseid teatas teisipäeval, et laialdaselt kasutusel olev meditsiiniline värvaine suudab vähendada rohelise kärbseseene mürgistuse mõju. Hiirtel tehtud katse annab lootust, et maailma kõige ohtlikumale seenele on võimalik toota vastumürki.