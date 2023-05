Kuid geenianalüüsid näitavad, et kogu salu võrsub ühest ainsast juurestikust, mille 47 000 geneetiliselt identset vart kogu taime hinges hoiavad. 43 hektaril laiuv Ameerika haab (Populus tremuloides Michx) on maailma suurim puu nii kaalu kui ka pindala poolest. Pandot uurib ja kaitseb organisatsioon nimega Friends of Pando.