Möödunud aastal rõngastati Eestis ligi 63 000 lindu

Eestis on linde rõngastatud üle 110 aasta. Rõngastamist alustati 1910. aastal Riia Looduseuurijate Seltsi eestvõttel Lääne-Saaremaal Rootsiküla bioloogiajaamas. Enne Teist maailmasõda oli rõngastajaid vähe, sellega tegeles umbes kümmekond inimest. Praeguseks on rõngastajaid oluliselt rohkem ning sellest on saanud teadlastele ja linnuhuvilistele oluline uurimismeetod. 2022. aastal oli rõngastusandmete esitajaid 65. Rõngastusloaga inimesi on praeguseks sadakond.

Erinevas suuruses rõngad. Foto: Marianne Loorents

Rõngastamine annab aimu, kui kaua üks või teine linnuliik elada võib, kus liigid talvituvad või hoopis suve veedavad. Samuti aitab see teatud juhtudel hinnata rändamise ajakulu, näiteks kui mitme päevaga võiks roolind jõuda Eestist Võrtsjärve äärest oma talvitusaladele. Kauakestvad rõngastusel põhinevad seiretööd, nagu keskkonnaagentuuri Kabli ja Pulgoja linnujaamad, aitavad selgitada pikaajalisi muutuseid lindude rändefenoloogias ja arvukuses. Selleks, et seda infot saada, on vajalik rõngastusandmete ning taasleidude ehk juba rõngastatud lindude vaatluste andmete korrektne kogumine andmebaasi. Sellega tegeleb Eestis Keskkonnaagentuuri Matsalu rõngastuskeskus.

2022. aastal rõngastati Eestis kokku ligi 63 000 lindu. See on võrreldes pikaaegse keskmisega mõnevõrra kõrgem näitaja. Enim linde rõngastati Vaibla linnujaamas Võrtsjärve ääres. Kokku sai seal rõnga jalga 20 478 sulelist.

2022. aasta oli Kabli linnujaama jaoks juba 54. lindude märgistamise hooaeg. Linnujaama püügitegevus toimus 26. augustist 1. novembrini. Kablis käis hooaja jooksul ekskursioonil 1700 koolilast ja jaama toimetustest võttis osa üle 50 linnuhuvilise kõikjalt Eestist. Muudest riikidest käis abilisi Saksamaalt, Prantsusmaalt ja Ameerika Ühendriikidest.