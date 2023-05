Eerik Kumari looduskaitsepreemia laureaat on Urmas Tartes

President Alar Karis kutsus looduskaitsekuu avamise puhul peetud kõnes üles, et ärgem loogem vastandusi kliima, elurikkuse ja inimeste heaolu vahel. «Õiglased lahendused on olemas. Ja oluline on, et meil kõigil oleks ühine eesmärk – elamisväärne keskkond jätkusuutlikul planeedil,» rääkis president, tänades kõiki tänavusi preemiasaajaid, kes pühendunult selle eesmärgi nimel igapäevast tööd teevad.