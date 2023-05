Seened moodustavad loomade, taimede ja protistide kõrval eluslooduse klassifikatsiooni neljanda liigi. Teadlaste hinnangul elab Maal kaks kuni viis miljonit liiki seeni, millest on praeguseks kirjeldatud vähem kui kümme protsenti. See, et suur osa seeni on inimese silma eest maa all peidus, on üks põhjus, miks me nendest unikaalsetest organismidest tänaseni niivõrd vähe teame.