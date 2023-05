Eesti teadlased püüavad puukborrelioosi seljatada kohalike ravimtaimedega

Oluline on teada, et puukide kantavatesse haigustesse võib nakatuda ka linnas. TAI 2018. aasta pealinna rohealade uuring näitas, et keskmiselt 35% linnaaladelt kogutud puukidest kandsid vähemalt üht haigustekitajat, kusjuures borrelioosi põhjustavate bakterite levimus ulatus kohati 25%-ni puukidest.

Vaja on uudseid ravimeetodeid

Puukborrelioosi ravitakse antibiootikumidega, mis on akuutse haiguse ravis üldiselt efektiivsed.

Küll aga võib märkamata jäänud haigestumise ning hilinenud ravi puhul välja areneda krooniline haigus.

Kestvate kaebuste põhjustajaks on B. burgdorferi bakterite vastupidavamad vormid, nimelt ümarvormid ning biofilm, mis ei ole antibiootikumidele sama tundlikud kui bakterid oma algsel kujul, kruvikujuliste mikroorganismide ehk üksikute spiroheetidena.

Resistentsete bakterivormidega võitlemiseks on tarvis uudseid ravimeetodeid. Teaduskirjanduses on palju näiteid selle kohta, et puukborrelioosi vastu on efektiivsed erinevad taimse päritoluga ühendid ehk fütokemikaalid.

Tallinna Tehnikaülikooli Instrumentaalanalüüsi uurimisrühm on Eesti taimede uurimisega tegelenud juba pikka aega ning rühma viimaste aastate põhiliseks eesmärgiks on just B. burgdorferi vastast mõju omavate fütokemikaalide tuvastamine ning kroonilise borrelioosi raviks sobilike uute juhtühendite leidmine.

Juhtivteadur Merike Vaher ja doktorant-nooremteadur Pille-Riin Laanet oma madarataimesid käsitlevat uurimistööd tutvustamas. Foto: TalTech

Kuigi paljud Eesti taimed on tuntud antibakteriaalset toimet omavate ravimtaimedena, ei ole väidetavad head omadused tihti teaduslike meetodite abil kinnitatud. Eesti taimede keemiline uurimine võimaldab tuvastada konkreetseid taimseid ühendeid, mis erinevate terapeutiliste omaduste eest vastutavad.

Milliseid taimi keemikud uurivad?