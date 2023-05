TalTechi professor Le Moullec: IKT-tööstus aitab rohepöördele kaasa

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (lühend IKT) on andmete töötlemise, salvestamise ja edastamise tehniliste vahendite, meetodite ning võtete koondnimetus.

Teisalt on elektroonikaseadmete tootmiseks vaja väga erinevaid materjale, millest paljud on taastumatud ja avaldavad olulist keskkonnamõju. ÜRO andmetel on elektroonikajäätmed maailmas kõige kiiremini kasvav jäätmevoog – 50 miljonit tonni aastas.