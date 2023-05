Emadepäeval algas looduskaitsekuu - milleks seda tähistada?

«Rohealad tähendavad paremat elukvaliteeti,» ütles Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra. «Rohealad parandavad õhukvaliteeti, reguleerivad temperatuuri, parandavad veekvaliteeti, leevendavad müra ja kliimamuutuste mõju. Rohealad on head ka vaimsele tervisele, sest aitavad leevendada stressi,» selgitas Vakra looduskaitsekuu fookusteema olulisust.

Keskkonnaamet ja Keskkonnaagentuur kutsuvad huvilisi vaatlusretkedele, et õppida märkama ja tundma linnalooduses leiduvaid liike, kellega jagame ühist elupaika. Retkedel on võimalus õppida ka vaatluste sisestamist loodusvaatluste andmebaasi .

Looduskaitsekuu ettevõtmiste info ning lisamaterjalid linnalooduse märkamiseks on koondatud Keskkonnaameti kodulehele keskkonnaamet.ee/looduskaitsekuu .

Looduskaitsekuu avamisel 15. mail tunnustatakse inimesi, kelle teod on eeskujuks looduse hoidmisel. Eesti Vabariigi president Alar Karis ning kliimaminister Kristen Michal annavad üle Eerik Kumari nimelise looduskaitsepreemia, looduskaitsemärgid ning noore looduskaitsja märgid.

Keskkonnaagentuuri iga-aastasest looduskaitse ülevaatest selgub, et Eesti maismaast on kaitse all 19,6% ja kaitsealune ala moodustab riigi kogupindalast 23%. Kokku oli 2022. aasta lõpuks Eesti looduse infosüsteemis (EELIS) 4 331 kaitstavat loodusobjekti kogupindalaga 1 617 438 ha. Võrreldes 2021. aastaga lisandus 212 objekti ja kaitsealune pindala kasvas 2 680 ha võrra.