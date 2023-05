In Memoriam ⟩ Füüsik Ruth Lias 26.07.1926 – 06.05.2023

Pensioneerunult pühendus Ruth Lias täielikult tõlketööle, eriti just hispano-ameerika kultuuri vahendamisele. Eelnev prantsuse keele oskus, hiilgav mälu, aga ka tekkinud võimalus ajaliselt pühenduda, toetasid tema edenemist Tartus elava peruulase Ricardo Mateo keelerühmas. Juba varem hispaania keelt õppinud Hanno Ohvril meenutab, et doña Ruth oli rühma kõige vanem, aga kahtlemata kõige võimekam õpilane.

Ruth Lias on hispaania keelest eestindanud rohkem kui paarkümmend raamatut, autoriteks sellised maailmakirjanduse korüfeed nagu Gabriel Garcia Márques, Miguel de Unamuno, Jorge Luis Borges ja Isabel Allende. Omapärased on rahvaloominguline «Peruu pärimused» ning kitšee maiade raamat «Popol Vuh». Tõlgete nimekirjas on ka Emil Tode raamatu «Piiririik» tõlge eesti keelest hispaania keelde.