NEW SCIENTIST ⟩ Kas malaariast on võimalik vabaneda?

Viimastel nädalatel on Ghana ja Nigeeria esimesed riigid, kes kiitsid heaks R21 lastele vanuses 5–36 kuud. WHO soovib rohkem andmeid, enne kui otsustab, kas seda soovitada. Neljaannuseline raviskeem maksab umbes 12 dollarit, ütleb Ewer.

Indias asuv Serum Institute, maailma suurim vaktsiinitootja, on öelnud, et võib potentsiaalselt toota 200 miljonit annust R21 aastas. See vastaks tõenäoliselt ülemaailmsele nõudlusele, «kui kulu poleks probleem», ütleb Ewer.

Kahjuks see nii ei ole. Maailma Terviseorganisatsiooni aruande kohaselt rahastati malaaria tõrjeks ja likvideerimiseks ülemaailmselt 2021. aastal 3,5 miljardit dollarit, mis on vähem kui pool 7,3 miljardist dollarist, mis on igal aastal nõutav, et vähendada juhtumite ja surmajuhtumite arvu 2030. aastaks vähemalt 90 protsenti. Sellise kiirusega võib ülemaailmne likvideerimine võtta aastakümneid, ütleb Lasry.

Kui vaktsiinid kõrvale jätta, aeglustab kliimamuutus tõenäoliselt ka neid jõupingutusi, ütleb Lasry. Sääsed elavad kauem kuumematel temperatuuridel ja see pikem eluiga võib suurendada malaaria levikut.

Kuumemad temperatuurid võivad viia malaariat kandvad sääsed ka endeemilistesse piirkondadesse, põhjustades haigusjuhtumeid immuunsuseta inimeste seas, ütleb Lasry.

Sekkumist võivad takistada ka äärmuslikud ilmastikunähtused, näiteks üleujutused. Lasry ütleb, et need võivad põhjustada ka seisvaid veekogusid, suurendades sääskede paljunemiskohti.

WHO soovitas hiljuti püretroidi ja uuemat putukamürki sisaldavaid võrke. Selle aasta alguses avaldatud uuringus magasid osalejad Beninis nende võrkude all. Järgmise 18 kuu jooksul oli neil 40 protsenti väiksem tõenäosus malaariasse nakatuda võrreldes nendega, kes magasid võrgu all ainult püretroidiga.

Insektitsiide saab alati välja töötada, ütleb Brian Greenwood Londoni hügieeni ja troopilise meditsiini koolist. See koos R21-ga muudab ta optimistlikuks, et näeme edusamme malaaria likvideerimisel. «On tõenäoline, et järgmisel kümnendil tõuseb riikide number, kes on malaariast jagu saanud, ütleb ta. Kuid rahastamine on tõeline probleem, lisab Greenwood.

Samuti pole kinnitust edule. Näiteks Aserbaidžaan ja Tadžikistan võitsid malaariat tänu kaladele, kes sääski sõid. Kuid neis riikides on palju vähem putukate paljunemispaiku kui Sahara-taguses Aafrikas, kus selline lähenemine oleks palju suurem ülesanne, ütleb Greenwood.