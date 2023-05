Tehisaju toitub inimeste poolt veebi jäetud piltidest ja tekstidest, kuid veebiomanikud ei saa sellest mingit kasu, pigem kahju. See on algatanud sõja veebikorjerobotite vastu.

Tehisintellekti kiire areng viimastel kuudel on osaliselt toimunud tänu suurtele teksti- ja pildiandmete kogumitele, mis on masinõppeks tasuta Internetist kokku kogutud. Kuigi veebiandmete automaatset korjamist otsingumootorite poolt on veebisaitide omanikud aastakümneid rahulikult talunud, on tehisintellekti poolt tekitatud uus majanduslik olukord pannud paljusid meelt muutma.