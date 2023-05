Teadlased ootavad nurmenukuvaatlusi

See tasakaalustamatus näitab, et nurmenukkude populatsioonide pikaajaline vastupidavus võib olla ohus. «Meil on väga vedanud, et meil on koos Euroopa kolleegidega nüüd võimalik jätkata teadusuuringuid sellel põneval teemal, kuhu on panustanud tuhanded harrastusteadlased kogu Euroopas. See näitab, kuidas üldsuse kaasamine teaduskampaaniatesse võib anda uudse ja asendamatu ülevaate loodusmustritest, õitseda uutes teadusalgatustes ning anda väärtuslikku teavet, motivatsiooni ja inspiratsiooni teadusringkondadele,» lisas Aavik.