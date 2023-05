Eesti teadlased jõudsid hernest lõhefileega rahvusvahelise võistluse finaali

TFTAKi loodab tuua võistluse tulemusena loodud lõhefilee alternatiivi ka reaalse tootena turule kas kohaliku või välisettevõtte kaubamärgi alt. Sirli Rosenvaldi sõnul on uurimisgrupil veidi üle aasta aega oma toodet edasi arendada. «Nüüd asume oma teadmisi rakendama ja lõhefileed looma. Töötame pingsalt selle nimel, et aasta pärast finaalis meie poolt arendatud taimset lõhefileed esitledes oleks taas põhjust oma teadustööga rahul olla ja häid uudiseid jagada,» lisas ta.

Kandideerimisavaldus XPRIZE konkursile esitati 2020. aasta detsembris. XPRIZE võistluste finaali pääsemiseks saatis Eesti uurimisgrupp tootenäidised oma lõhefilee alternatiivist võistluse sõltumatule hindamiskomiteele. Lõhefileele tehti põhjalikud analüüsid ja anti hinnang nii toiteväärtuse kui ka tekstuuriomaduste osas, samuti hinnati toodete keskkonnamõju ja majanduslikku potentsiaali.

Meeskondadel tuli poolfinaalis oma toodet hindajatele serveerida, et komisjon saaks anda hinnangu sarnasusele autentse lõhega. Poolfinaalil Abu Dhabis esindasid Eesti meeskonda Sirli Rosenvald ja TFTAKi toiduteadlane Mark Rohtaru. Mai teises pooles toimub finaali pääsenute pidulik tunnustus Singapuris. XPRIZE Feed the Next Billion finaalvõistlus toimub 2024. aastal, mil selguvad võitjad.

XPRIZE on mittetulundusühing ja rahvusvaheline tulevikumõjuga liikumine, kes otsib tehnoloogia arengu abil inimkonnale läbimurdeid. XPRIZE eesmärk on mastaapsete võistluste kaudu innustada ja toetada globaalsete probleemide lahendajaid, et positiivselt mõjutada inimkonna suurimate väljakutsete lahendamist.