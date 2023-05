Karin Kogermann räägib inauguratsiooniloengul, kuidas valmib kvaliteetne ravim

Ravimite arendamine on pikk ja kallis protsess, milles löövad kaasa eri taustaga teadlased. Füüsikalise farmaatsia ja farmatseutilise tehnoloogia ravimiteadlased aitavad disainida iga uue raviaine molekuli jaoks sobivaimat ravimvormi, valida parimat manustamisviisi, valmistada ravimvormi ning uurida selle käitumist organismis. Ravimvorm on kui kandja, mis aitab viia raviaine inimese organismi. Tänapäeval on keerulisemate ravimite puhul võetud kasutusele nanotehnoloogial põhinevad ravimkandursüsteemid, mille tootmiseks tuleb hoolikalt läbi mõelda abiainete ja kandursüsteemi valmistamise meetodite valik ja tunda nende omadusi.

Professor Karin Kogermann selgitas, et ravimi kvaliteeti ei saa parandada lõpptoote testimisel. Kvaliteedile tuleb mõelda juba algusest peale ja see vajab pidevat kontrollimist. «Oleme haavapreparaatide valmistamist alustanud just sellest, et otsime sobivaimad raviained, viime need uudsete valmistamistehnoloogiate abil sobivasse kiulisse polümeersesse maatriksisse ning testime nende toimet, ohutust ja kvaliteeti,» rääkis professor. Paikne antimikroobne haavaravi võimaldab tõhusamalt mikroobide vastu võidelda ja soodustab haava paranemist.