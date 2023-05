Teadlased tegid konarlikuks muutuva ekraani, millele moodustuvad vajutamiseks reljeefsed nupukesed

Lahendusel on siiski veel ka mõned puudused. Vedeliku juhtimiseks võib vaja minna üsna kõrget pinget, mis võib olla isegi sõrmega kokkupuutel tunda ja võib tekitada ebamugavust. Samuti ei saa ekraanile tekitada veel suvalisi kujutisi. Kui aga padjakesed teha piisavalt väiksed, nii et need sarnanevad juba pikslitele ja neid on tihedalt, saab hakata erikujulisi kühmusid vormima, mis näevad välja nagu ükskõik millise kujuga nupud.