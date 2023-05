Mart Min, elektroonikaprofessor ja leiutaja 80!

Uuemal ajal on Min ja kolleegid tegelenud elektrilise impedantsi mõõtmislahendustega. Impedants on elektriline takistus ehk vastupanu vahelduvvoolule. Materjalidel ja struktuuridel iseon loomulik takistus ning selle dünaamika, Mini nüüdne põhihuvi on bioimpedants. Nii on koos ühe Soome firmaga loodud inimkudesid detekteeriv meditsiiniline nõel. Eriti pakub talle huvi südamerütmurite vallas rootslaste-ameeriklastega tehtud koostööst välja kasvanud südame töö ja hingamise jälgimiseks vajalike seadmete loomine. Tema uurimisrühmas on tegeletud ka pöörisvoolu impedantsiga metallide mõõtmisega. Nende teadmiste põhjal on loodud seadmeid euromüntide tuvastuseks ja akude hindamiseks.