Füüsik Jaan Kalda: tuumaenergeetika ohud seonduvad pigem inimliku faktoriga

Lisaks veel asjaolu, et päikeseenergia varud on tuuleenergia omadest suuremad – atmosfääritsirkulatsioon on kui suur soojusmasin, milles vaid väike osa päikeseenergiast muundub tuuleks.

Kõrvuti energeetikaga tuleb Jaan Kalda sõnul muidugi mõelda ka sellele, milliseid materjale me tulevikus toodame, kui palju neist üks või teine saastab, milliseid tehnoloogiaid me seejuures kasutame jmt.

Aga miks mitte tuumaenergeetika?

Jaan Kalda ütleb, et ühest küljest on tuumaenergeetika tõepoolest roheline – süsinikdioksiidi see ei tooda ning kui kõik on hästi korraldatud, ei reosta see otseselt ka loodust. Ohud seonduvad pigem inimliku faktoriga, mitte tehnoloogiaga.

«Elu on näidanud, et inimesed suudavad käituda märksa pöörasemalt, kui ükski mudel ette näeb ja oskavad midagi ära rikkuda ka siis, kui kõik on iseenesest väga turvaline,» selgitab ta oma mõttekäiku tuumaenergia kohta, «omaette küsimus kerkib, kui kauaks meil neid tuumareaktoreid vaja on. Jälgides päikeseenergeetika arengut, siis üsna varsti annab päikeseenergia nii palju elektrit, et meil polegi muud vaja. Esialgu muidugi aitaks tuumaenergia talvise aja süsinikneutraalselt üle elada. Aga kui energia salvestuse tehnoloogiate arendamisse piisavalt investeerida, siis kümnekonna aasta pärast on meil lahendused olemas.»

Vesinikutorud lõuna poolt