NEW SCIENTIST ⟩ Miks pandeemia meid sellisteks kollideks muutis?

Kiire veebiotsing näitab, et meie kogemus polnud juhuslik. Ajakirjanduses ja teaduskirjanduses on märgitud, et mõned inimesed käitusid karantiini ajal antisotsiaalselt ning suisa ahistavalt. See kõik viitab sellele, et kultuurilise evolutsioonina tuntud protsess, mis on kultuuriliste muutuse aluseks, vajab püsimiseks suurel hulgas sotsiaalseid sidemeid. Ühiskond on ilmselt hapram, kui me arvame.