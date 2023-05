NEW SCIENTIST ⟩ Teadlased püüavad võimatut: kas poolmüütilised tuled võivad aidata maavärinaid ette ennustada?

Teadlased on mõtte, et need sinised tuled on maavärinatest põhjustatud, sageli maha kandnud. Tõepoolest, pärast Acapulco maavärinat arvasid mõned, et vilkuvad tuled võivad hoopis olla tingitud kahjustatud elektriliinidest. Kuid väike teadlaste rühm väidab nüüd, et neil on tõendeid alternatiivse hüpoteesi toetamiseks. Selle järgi tekivad tektooniliste murrangute purunemisel elektrivoolud. Ja sõltumata sellest kas need voolud tulesid tekitavad või mitte, peaksid need tekitama elektromagnetilisi signaale, mida saaks juba ettevaatavalt tuvastada.