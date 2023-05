Akadeemik Enn Saar pälvis Harald Kerese medali

Akadeemia asepresident Arvi Freiberg andis medali üle Tartu Ülikooli Tartu observatooriumis Tõraveres, kus Enn Saar töötas aastatel 1968–2015. Freiberg tõi esile, et Enn Saar on lisaks teadlasekarjäärile tegelenud ka spordiga ja ta oli suurepärane alpinist. Saar on ka üks kaasaegse teaduslike tekstide loomise ja küljendamise tööriista LaTeX maaletoojaid.

«Tema panus teadusesse ja teadusmõtte arengusse on aga veel silmapaistvam. Ta on enamiku matemaatiliste meetodite autor, mida Tartu kosmoloogid ja galaktikate uurijad on rakendanud tumeaine ja universumi ehituse uurimisel,» põhjendas akadeemia president Tarmo Soomere otsust anda preemia just Saarele.

Akadeemial on kokku kaheksa nimelist medalit. Need antakse Eesti teadlasele, kel on väljapaistvaid saavutusi oma teadusvaldkonnas.