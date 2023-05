Tartu Ülikool avaldas juhise tekstiroboti kasutamiseks õppetöös

Tartu Ülikooli välja antud suunises öeldakse, et suurtel keelemudelitel põhinevad tekstirobotid, sealhulgas ChatGPT, on muutnud arusaama tekstiloomest ja toonud kaasa arutelu selle üle, kuidas ülikoolis õppida ja õpetada, millised oskused muutuvad ebavajalikuks ning milliste uute oskusteta jääme ajale jalgu. Kohati on tekstirobot juba inimesest kiirem ja edukam, seega peab mõtlema ka sellele, kuidas vältida akadeemilist petturlust.