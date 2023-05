NEW SCIENTIST ⟩ Elektriautosid ostetakse järjest rohkem, kuid keskkonnaprobleeme need siiski ei lahenda

Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) avaldas 26. aprillil andmed, mis viitavad, et sel aastal müüdavatest uutest autodest on pea viiendik kas täiselektrilised või pistikhübriidid. Arvatakse, et sel aastal müüakse selliseid sõidukeid kokku 14 miljonit, mis on märkimisväärne kasv võrreldes 2017. aastal müüdud miljoni autoga.

See plahvatuslik kasv on innovatsiooni ja ka valitsuste sekkumise tulemus. Akude hinna langus on toonud turule pikema sõiduulatusega autod, mis on elektriautod tarbijatele atraktiivsemaks teinud. Valitsuste poliitika, sh mõnes riigis kehtestatud uute bensiini- ja diiselmootoritega autode müügikeelud, on innustanud inimesi valima heitenapimaid autosid.