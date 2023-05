Teadlased: selle sajandi rekordilised mereleitsakud on pöördumatud

Kuigi meretemperatuurid langevad pärast aastaste tippude saavutamist tavaliselt üsna kiiresti, on need sel aastal erakordselt kõrgel püsinud. Teadlased hoiatavad, et see rõhutab selgelt ookeanide alahinnatud, kuid väga olulist mõju kliimale. «Maailmameri on nagu käsn – see neelab inimtegevusest põhjustatud soojenemisest 90 protsenti endasse,» ütles teadusagentuuri CNRS juhtiv okeanoloog Jean-Baptiste Sallee, kes on ka ÜRO kliimaraportite üks autoritest. Tema sõnul on mereleitsakud aasta-aastalt vapustava kiirusega tugevamaks muutunud.