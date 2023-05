Pilk tulevikku: just nii saab otsa planeet Maa

Võrreldes hiljuti vaadeldud plahvatusega tekib USA astronoomide sõnul Maa «neelamisest» palju vähem saginat. Enamik planeete arvatakse otsa lõppevat siis, kui nende tähel energia otsa saab ja see paisudes kõik ettejuhtuva enda alla neelab. Maaga peaks see juhtuma umbes viie miljardi aasta pärast.

De otsis kaksiktähtede süsteeme, et leida mõni, kus suurem täht väiksemat neelamas on. Selles protsessis tekib tavaliselt uskumatult eredaid plahvatusi. Ta leidiski Linnutee galaktikast, Maast umbes 12 000 valgusaasta kauguselt Kotka tähtkuju lähedalt tähe, mis oli 10 päeva jooksul enam kui 100 korda heledamaks muutunud. Kuid andmed näitasid, et purskekoha ümber oli palju külma gaasi. See viitas, et tegu polnudki kaksiktähtede süsteemiga. Samuti näitas NASA infrapuna kosmoseteleskoop NEOWISE, et tolmu hakkas piirkonnast paiskuma juba kuid enne plahvatust.