Värske uuring: ökoinnovatsiooni väikeettevõtetes kutsub esile äripartnerite ja huvigruppide surve

Aitab tõsta konkurentsivõimet

Eesti valitsus on astunud mitmeid samme jätkusuutlikkuse ja ökoinnovatsiooni juurutamise edendamiseks väike ja keskmise suurusega seas. Teadlased tunnistasid, et kuigi need Eesti valitsuse pingutused on kiiduväärt, on ökoinnovatsiooni tõelise võidukäiguni veel arenguruumi.