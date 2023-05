Seentest kuub parandab ise oma augud

Ajakirjas Advanced Functional Materials avaldatud artiklis kirjeldavad Elise Elsacker, Martyn Dade-Robertson ja Meng Zhang oma seeneniidistikust kuuematerjali ning seda, kui hästi see testimisel töötas.

Mütseel on seeneniidistiku laadne struktuur, mida toodavad teatud tüüpi seened. Neid on varemgi uuritud ja siis on selgunud, et seeneniidistiku põimumisel võivad tekkida seente kolooniad, mille tulemuseks on suurte mattide moodi kohevate struktuuride kasv.

Selliseid mütseele leidub tavaliselt maapinna sees. Neid matte saab ka töödelda, et saada seeneniidistikunahk, mis sarnanebki tavalise lehmanahaga.

Nahk nagu päris: seeneniidistikust materjali on varemgi kasutatud, kuid siis on kõik spoorid seal surmatud. Kui aga need ellu jätta, hakkab nahk end ise teatud tingimustel parandama. Foto: teadustöö / Elise Elsacker, Meng Zhang, Martyn DadeRobertson

Kuid nagu teadlaste kolmik märgib, kipuvad senised mütseeli töötlemismeetodid seeneniidistiku ära tapma, nii et see ei ärka enam soodsatel tingimustel ellu. Iseenesest võibki see olla rõiva jaoks vajaliku materjali puhul soovitud tulemus, kuid seekord plaanisid teadlased olusid pisut muuta, et vajalikud spoorid ellu jääksid ka rõivast kandes.

Seeneniidistikku kasvatati süsivesinikke, valke ja toitaineid lisades, mis tekitas lõpuks toitevedelikule paksema nahakihi. See kooriti maha ja pandi kuivama.

Kuivatamisel tuli kasutada kindlate temperatuuride ja kemikaalide kombinatsioone, mis muudavad materjali võimalikult ehtsa naha taoliseks, ilma et klamüdospoorid mütseelis ära sureksid.

Augud on küll kinni kasvanud, kuid mõni täpp jääb materjalis siiski näha kohtades, kus kunagi olid augud. Foto: teadustöö / Elise Elsacker, Meng Zhang, Martyn DadeRobertson

Saadud materjali testimine näitas, et «elus» seeneniidistikunahk on välimuselt ja omadustelt väga sarnane teiste seeneniidistikust nahkadega. Et teada saada, kas see suudab end ka ise ravida, tegi teadlaste tiim materjali sisse augud ja tõstis sellesama toitevedeliku sisse, mida alguses kasutati.