Tehisaru õpetati inimese mõtteid lugema

Sarnaseid tööriistu on valmistatud varemgi ning nende peamine eesmärk on olnud aidata suhtlemisvõime kaotanud inimesi, näiteks neid, kes enam rääkida ega trükkida ei suuda. Niisugused aju-arvuti liidesed «suhtlevad» selle aju osaga, mis kontrollib suud. Uuringu kaasautor Alexander Huth lisas pressikonverentsil, et nende töörühma süsteem töötab täiesti teisel tasandil – tegeleb mõtete, semantika ja tähendusega. Ühtlasi on see nende sõnul esimene lahendus, kus keelt saab taasluua ilma invasiivse ajuimplantaadita.