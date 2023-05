Kas tunneli lõpus paistabki valgus? Teadlased uurivad bioloogilisi mehhanisme surmalähedaste kogemuste taga

Asjaolu, et neis erinevate kultuuritaustadega inimeste lugudes leidub nii palju kattuvaid elemente, on pannud teadlased pead murdma, kas selle taga võib olla mõni bioloogiline mehhanism. Kümne aasta eest näitasid Michigani ülikooli teadlased, et rottide ajus on vahetult enne nende surma näha elektrilise aktiivsuse puhangut. Siiski ei osata seda mehhanismi veel täpselt selgitada.

Esmaspäeval teadusajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) avaldatud artiklis kirjeldavad Michigani ülikooli teadlased aktiivsuse tõusu teadvusega seotud ajupiirkondades kahel sureval patsiendil. Kuigi uuring pole sugugi esimene omataoline, on see varasematest märksa üksikasjalikum.

Uurimisrühm analüüsis nelja patsiendi andmeid, kes olid südame seiskumise tõttu surnud ajal, mil muuhulgas jälgiti nende ajukoore elektrilist aktiivsust. Kõik neli patsienti olid koomasse langenud, ning neid elus hoidvad masinad lülitati välja hetkel, kui oli kindlaks tehtud, et meditsiin neid enam aidata ei saa.

Kuid kui hingamisaparaadid välja lülitati, tõusis kahe patsiendi – 24-aastase naise ja 77-aastase naise – südameaktiivsus ning teadlased täheldasid ka aju gammalainete puhanguid. Viimast seostatakse teadvusega. Varasemates uuringutes, sealhulgas 2022. aastal avaldatud silmapaistvas artiklis 87- aastase mehe kohta, kes kukkumise tagajärjel suri, on samuti gammalainete aktiveerumist märgatud.