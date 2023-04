Senise juhtiva teadusliku hüpoteesi järgi on arvatud, et putukad kasutavad öiseks navigeerimiseks kuuvalgust ning ajavad tehisvalguse kuuvalgusega lihtsalt segamini. Kuid see teooria ei selgita, miks päeva ajal lendavad putukad samuti tehisvalguse ümber kogunevad. Lisaks tähendaks see, et putukad lendavad valguse poole spiraalis, mis pole tegelikult tõsi.