Voyager 2 kasutab tähtede vahelise ruumi uurimiseks viit teadusinstrumenti. Paraku on aastakümnete jooksul põhitoiteallikas ära kustuma hakanud, nii et vananevat kosmoseaparaat see enam ära ei toida, kirjutab NASA. Kuid pardal on tagavaratoiteks väike varutoiteallikas, mis pidi ohutusmehhanismina tööle hakkama siis, kui põhitoitega midagi juhtub. Kuna siiani on Voyager 2 toiminud nagu peab, pole varutoidet vaja läinud.