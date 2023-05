NEW SCIENTIST ⟩ Vahel teeb teraapia kasu asemel hoopis kahju

Ka traditsioonilisemat sorti psühhoteraapia on kättesaadavamaks muutunud. Paljud terapeudid tegutsevad ka internetis ning platvormid nagu BetterHelp, kus inimesed terapeutidega kokku viiakse, on samuti kasutajaid kogunud. Kõigi nende uute võimaluste valguses tundub vaid loomulik küsida, kas teraapiat peaksid tõesti kõik proovima.

Veel hiljaaegu ei suutnud isegi teadus sellele küsimusele vastata. Inimesed ja nende probleemid on juba määratluse järgi väga individuaalsed, seega on sarnaste võrdlusaluste leidmine osutunud keeruliseks. Hinnanguliselt on olemas üle 500 teraapiavormi , millest paljud pole heakskiidu tihedast sõelast veel läbi tulnud, mistõttu on tulemuste seostamine konkreetsete ravimeetoditega olnud vaevaline.

Kuid asjad on muutuma hakanud. Viimastel aastatel on teadlased teinud jõupingutusi mõistmaks, mida teraapia ajuga teeb ning uurinud, keda ja kuidas see aitab. Nad on leidnud, et mõnikord võib see kasu asemel hoopis kahju teha.