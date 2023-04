Shuhang Zhangi tiimi nii-öelda söödav arvutikiip (pildil on selle EI-värav ehk tähtsaim ehitusplokk) on üks osa suuremast projektist nimega RoboFood, millega tahetakse teha alla neelatavaid roboteid. Nii patareid, andurid, mootorid, korpus kui kiibid peavad kõik olema inimese poolt seeditavad ja lagunevad, et neid saaks organismi viia. Tulevikus on plaanis anda söödavatele arvutitele muutuv värvus ja maitse, kuid fookuses on ikkagi meditsiinirakendused.

Foto: teadustöö / EPFL