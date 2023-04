TalTechi tudengid unistavad vesinikuautodest ja teevad sel teemal konverentsi

TalTechi Vesinikuorganisatsiooni TiVo esimees ning energeetikaüliõpilane Jagnar Jürgenson on selle peale mõelnud lapsepõlvest saadik: «Mäletan, et kui ma olin nii 7-aastane, rääkis vend mulle ulmejutte vesinikuautodest, mis väljalasketorust veeauru lasevad. Mõtlesin siis, et oleks päris lahe küll, aga eks ulmefilmid ongi lahedad. Tänaseks olen kuulda saanud maadest, kus on üleriigiline vesinikutanklate võrgustik, raudteeliinidest, kus sõidavad ainult vesinikurongid, projektidest, kus arendatakse ka vesinikulennukeid.»