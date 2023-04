NEW SCIENTIST ⟩ Kas geeniteraapia saab inimese nooremaks teha?

Vastuseid otsides püüab Swain paljastada Parrishi motiive. Ta ütleb näiteks, et püüab päästa elusid: tema arvates on vananemine haigus, mis on planeedil tapja number üks. Kuigi me elame praegu tavaliselt kauem kui varem – osaliselt tänu parematele meditsiinilistele sekkumistele –, tähendab see ka seda, et meil on suurem tõenäosus haigestuda vanusega seotud haigustesse, nagu Alzheimeri tõbi ja vähk, mis võivad viia aeglase surmani. «Seda peetakse normaalseks,» ütleb Parrish. «Tegelikult on normaalne, et teadus saab neist asjadest jagu.»

Ravides hiiri geeniteraapiaga, mis sarnaneb BioViva poolt kasutatava geeniteraapiaga, suutis Blasco ja tema meeskond näriliste vanusega seotud haigusi edasi lükata ja pikendada nende eluiga. Nagu Parrish, tegeleb ka Blasco vananemisega, kuna see on seotud nende haigustega. Erinevus seisneb aga selles, et Blasco meeskond ei hiili kõrvale aktsepteeritud protseduuridest. «Ma arvan, et eeskirjad on olulised,» ütleb Blasco. «Esiteks on see viis näidata, et miski töötab päriselt ega ole lihtsalt platseeboefekt, ja teiseks olla kindel, et see pole mürgine.»