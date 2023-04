Paljude arvamuse kohaselt tegi Londoni King’s College’i keemik Rosalind Franklin ära kogu raske töö DNA struktuuri kindlaksmääramisel, kuid kuna Cambridge’i ülikooli teadlased Francis Crick ja James Watson said kuidagi enda käsutusse ühe Franklini olulisima röntgenpildi, võimaldas see neil avaldada oma lahendus enne Franklinit. See teooria kasvas välja Watsoni 1968. aasta raamatust «Kasikheeliks», kuid Cobbi sõnul pole see tõsi. Watson kasutas kuulsat pilti – nn Foto 51 – vaid illustreeriva materjalina.