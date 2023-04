Kuula, millist häält teevad virmalised!

Professor Laine sõnul on need hääled kohati nii tavalised, et inimesed ei pane tähelegi, pidades seda jää praksumiseks või niisama kolksudeks.

Laine jaoks on aga kõige silmatorkavam leid see, et virmaliste helid tekkisid ka nähtavate virmaliste puudumisel: «See oli suurim üllatus! Need helid on aga nii tavalised, et kui inimesed kuulevad neid ilma nähtava vaatemänguta, arvatakse, et see on lihtsalt jää paragunemine või isegi koer või mõni muu loom,» ütles ta.