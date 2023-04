Kuidas mõjutab digitaliseerimine kohtupidamist ja millal tulevad robotkohtunikud?

«Hiljem selgus, et tehnoloogia baseerus kallutatud andmetel ning latiinod ja mustanahalised said halvema kohtupidamise osaliseks,» sõnas Kerikmäe. «Sellised juhtumid on demokraatlikes riikides entusiasmi natuke maha jahutanud.»

Hiljuti tõi Taltechi innovatsioonipoliitika ja tehnoloogia valitsemise professor Rainer Kattel välja, et tehisintellekt võtab töökohti ära eelkõige valgekraedelt, sh juristidelt. «Ma oleks äraootav, see ei saa juhtuda üleöö. Näiteks Eestis ei ole õigusturg moderniseerumiseks veel väga valmis,» ütleb Kerikmäe. «Juristid ja kohtud on kõige konservatiivsem osa spetsialistidest ja nii peabki olema.»

Kerikmäe sõnul on Eesti kohtunikud väljendanud ettevaatlikkust digikohtu süsteemile üleminekul ning toonud välja asjaolu, justkui justiitsministeerium survestaks kohtuid liiga kiiresti digitaliseeruma. «See on aga paratamatu protsess ja seondub mingil määral põlvkondade vahetusega. Meil on umbes 350 kohtunikku ning lähiajal on ametisse astumas 80 uut kohtunikku, kes on ilmselt digisõbralikumad,» ütleb Kerikmäe.

Õigusharidus muutub peagi