NEW SCIENTIST ⟩ Kas mõnel inimesel on loomulikult tugevam immuunsüsteem?

Kui inimene on hiljuti kokku puutunud haigust tekitava patogeeniga, võib ta haigusele vastu seista, sest tema keha teab, kuidas sellega toime tulla. Covid-19 puhul see nii ei olnud, sest enne 2019. aastat polnud keegi sellise koroonaviirusega kokku puutunud. Mõnel inimesel näis olevat selle vastu teatav resistentsus, seda varasemate teiste sarnaste viirustega nakatumise tõttu – on vähemalt neli koroonaviirust, mis põhjustavad tavalisi külmetushaigusi. 2021. aastal leiti, et mõnel tervishoiutöötajal, kelle koroonatest ei olnud kunagi tugevast kokkupuutest hoolimata positiivne, olid abortiivsed infektsioonid. Avastati, et nende immuunsüsteem reageerib ensüümile, mida kasutab viirus, mis põhjustab nii Covid-19 haigust kui ka teisi külmetushaiguseid tekitavaid koroonaviiruseid.

Miks ei ole siis kõigil immuunsüsteemi tugevdavaid geene? Põhjus on selles, et paljudel geneetilistel variantidel võib olla nii kasulikke kui ka kahjulikke mõjusid. Näiteks muutus üks geenivariant keskajal Briti elanikkonnas tavalisemaks, tõenäoliselt seetõttu, et see suurendas immuunvastust katku põhjustanud bakterile. Kuid eelmisel aastal avastati, et see variant on nüüd Crohni tõvega inimestel tavaline. Nagu ka teiste autoimmuunhaiguste puhul, põhjustab see immuunsüsteemi eksikombel ründamist meie enda keha rakkude poolt.