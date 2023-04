Turvaline lend: täispuhutav droon ei kuku puruks, vaid põrkab tagasi

SoBar (ehk «pehme korpusega õhurobot», inglise keeles soft-bodied aerial robot) on ehituatud nagu üks tavaline nelja propelleriga multidroon ikka, selle elektroonika on jäigal emaplaadil ning tiivikud ja mootor ka üsna sarnased teistele lennuvahenditele.

Ülitugevast polüuretaankattega nailonkangast raam on aga täispuhutav – see on inspireeritud lindude õhukese seinaga õõnsatest ja kergetest luudest. Iga propelleri õlg ulatub propellerist nii palju kaugemale, et kui droon verikaalsete pindade vastu põrkub, siis tiivik ei saa viga.

Niimoodi peatub pehme droon torul, haarates sellest ümbert kinni. Kui aga laskutakse tasapinnale, saab haaratsi sirgeks ajada. Foto: teadustöö / Pham H. Nguyen, Karishma Patnaik, Shatadal Mishra, Panagiotis Polygerinos, and Wenlong Zhang

SoBar võib mitte ainult seintelt tagasi põrkuda, vaid ka kahjustamata horisontaalsetele pindadele pidama jääda, kuna teadlased varustasid drooni täispuhutava nailonist varrukaga ümbritsetud terasest lehtvedrudega haaratsiga.

Videos on näha, et pehme lennnumasin võib isegi ehitaja kiivri külge end pehmelt maandada.

Üks põhjus, miks selline pehme täispuhutavatest detailidest droon tehti, on selles, et taolist lennuvahendit saab kasutada erinevatel päästetöödel näiteks kitsastes siseruumides ja varemete vahel. Pole vaja karta, et see kuhugi vastu katki sõidab, vaid võib julgelt lasta sel põrgata.

Selles videos on näha, kuidas käitub täispuhutav lennumasin seinaga kokkupõrkel:

SoBar pakitakse lahti ja pumbatakse täis nagu rannapall. Siis jääb üle propellerid ja mootorid oma taskutesse kinnitada ning lend võib alata:

Täispuhutava korpuse veel üks eelis on selle ülikerge kaal, mis lennuvahendi juures on väga tähtis. Metallraami asemel on vaid kümnegrammine balloon, tavaliselt kaalub sama suurte metallraamidel droonide see osa aga ligi 120 grammi.