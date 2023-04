Vincent Isore via www.imago-images.de

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) hoiatas teisipäeval, et Sudaanis on võitlejad hõivanud keskse labori, kus hoitakse mitmete haiguste, sh lastehalvatuse ja leetrite proove, ning tekitanud äärmiselt ohtliku olukorra