OTSE ⟩ Vaata, kuidas Jaapani maandur Kuu pinnale jõuab

Aparaat aeglustab käiku orbiidil Kuust umbes 100 kilomeetri kaugusel ning korrigeerib seejärel kiirust ja kõrgust, et umbes tund hiljem pehmelt maanduda.

Edu pole tagatud. 2019. aasta aprillis kukkus Iisraeli organisatsiooni SpaceIL Kuule maandumise katsel.

ispace on valinud välja kolm alternatiivset maandumiskohta ja võib lükata protsessi tingimustest sõltuvalt kas 26. aprillile, 1. või 3. maile.

«See, mille me seni oleme korda saatnud, on juba suur saavutus, ja me kasutame sel lennul saadud õppetunde juba praegu tulevaseks missioonideks,» ütles ispace'i asutaja ja peadirektor Takeshi Hakamada aprilli algul.