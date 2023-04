Unustage traditsioonilised süstid: uus plaaster viib vaktsiini teie kehasse saja imepisikese nõela abil

Kuigi teel on tõenäoliselt veel palju takistusi ja tõenäoliselt ei saa 3D-printer veel mitu aastat laialt kättesaadavaks, on eksperdid värskest leiutsisest siiski põnevil. Sellega saab printide kahe sentimeetri laiuseid plaastreid, milles on sajad imeväikesed nõelad, mis vaktsiini naha kaudu kehasse viivad.

Traditsioonilise süstlameetodiga võrreldes on sellel mitu eelist – neid saab inimene iseseisvalt manustada, protsess on võrdlemisi valutu ning neid on võimalik pikka aega toatemperatuuril hoiustada. Pfizeri ja Moderna mRNA vaktsiine on tarvis hoida külmas. See on peamiselt arengumaades (aga ka Eestis) probleeme põhjustanud.

Teadusajakirjas Nature Biotechnology avaldatud artiklis kirjutavad teadlased, et uut printerit testiti küll Pfizeri ja Moderna vaktsiinidega, kuid tehnoloogiat saab vajadusel kohandada ka teisi vaktsiine sisaldavate plaastrite printimiseks. Moderna kaaasasutaja ja uuringu kaasautor Rober Langer avaldas lootust, et printerit saab kasutada järgmise Covid-19 puhangu või mõne muu kriisi ajal.

Mobiilne vaktsiiniprinter võiks abi viia raskesti ligipääsetavatesse piirkondadesse, kus vaktsiine pole võimalik pikka aega jahedal temperatuuril hoida. Foto: MIT

Massachusettsi tehnoloogiainstituudi (MIT) teadlase ja uuringu kaasautori Ana Jakleneci sõnul oleks printerist kasu näiteks pagulaskeskustes või kaugemates maapiirkondades, kus haiguspuhangu (kasvõi Ebola) korral oleks võimalik kohalikku elanikkonda kiirelt immuniseerida. Lisaks Covid-19 vastasele vaktsiinile on juba valmis tehtud ka paljusid teisi vaktsiine, nt lastehalvatuse, leetrite ja punetiste vastu, mida saab plaastriga kasutada.