VIDEO ⟩ Tallinna põhikooliõpilased lahendavad mängleva kergusega energeetikaprobleeme

Kooli saabudes viib Kristiine gümnaasiumi tööõpetuse õpetaja ja robootikaringi juhendaja Lauri Vilibert meid esmajoones raamatukokku, kus laiub hingetuksvõttev kollendav karikarivi. Mitu karikat nad oma meeskonnaga Lego võistlustelt saanud on, pole Vilibert kokku lugenud ja õigupoolest olekski see ülesanne üsna raske. «Igal hooajal on suhteliselt tugev tulemus saadud,» ütleb ta. 12 tegutsemisaasta jooksul on nad Eesti võistluse kinni pannud neli korda ja koduriiki välismaal esindamas käinud viies riigis, sealhulgas Austraalias. Tänavune võit lennutab nad Marokosse võistlema ligi poole miljoni lapsega.