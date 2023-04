Üldiselt arvavad teadlased, et Ida-Aafrika tihedad metsad hakkasid savannideks muutuma umbes 10 miljonit aastat tagasi ning see sundiski meie esivanemad «puudelt alla tulema» ja avamaal liikuma hakkama. Kuid MacLatchy on oma kolleegidega analüüsinud fossiilseid muldasid mitmes Keenia ja Uganda piirkonnas ning jõudnud järeldusele, et juba 21 miljonit aastat tagasi leidus seal iseloomulikke rohttaimi. Need on C4 tüüpi kõrrelised, ühed levinumad savannitaimed, mis on väga produktiivsed ning taluvad teistest paremini kuiva.