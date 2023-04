Audiofirma tegi kõlari, mida kuuled ainult sina ja ei keegi teine

Kicstarteris toetusraha koguv ultrahelikõlar Focusound on juba kogunud 247 tuhat eurot soovitud 5020 eurost, seega on investeerimiseks vajalik summa juba mitu suurusjärku suurem, kui tegijad alguses lootsid.

Seega on ka suurem lootus, et uutmoodi personaalselt ainult sinule heli tekitavat kõlarit peagi osta saab ja see tootmisse läheb. Tegijad ise on lubanud, et esimesed toetajad saavad oma seadme kätte juba juunis sel aastal. Tavahinnaga Focusoundi kõlar hakkab maksma ligi 635 eurot, toetajad saavad selle kolmesaja euroga.

Kõlari Focusound loomise taga on Hongkongi akustikafirma Audfly, mis on alates 2019. aastast arendanud oma klaaspaneeliga suundheli kõlarit, mida oleks kuulda vaid kindlas suunas asuvate inimeste jaoks.

See tähendab, et heli kuuleb ainult see inimene, kelle suunas on helilained suunatud ning natuke teise nurga all eemal istuvad inimesed ei kuulegi peaaegu mitte midagi.

Igaüks võib neist läbipaistvatest kõlaritest kuulata oma heli üksteist segamata. Foto: Focusound

Kõlar koosneb kahest osast. Kõigepealt on põhiosaks mitmekihiline klaaspaneel, mis on koduks hunnikule pisikestele «vibratsiooniüksustele», mis suunavad heli kitsas suunas välja kuulajani. 14-tolline paneel on paigutatud alumiiniumraami, kaasas on hingedega alus kaldenurga reguleerimiseks ning kõlari läbipaistvuse tõttu saab selle tagaküljele kasvõi perepilte panna ilma, et see heli mõjutaks.

Sagedusvahemik on 300 hertsi kuni 20 kHz, helikvaliteet pidi olema «normaalne», kuid tootja ei luba, et audiofiilid lõplikult sellega rahule jääksid. Pigem on fookus ikkagi suunatud helil, mitte tippkvaliteedil.

Ühes toas võib kasutada mitut kõlarit, nii et üks inimene kuuleb üht, teine hoopis teist kõlarit ja kumbki üksteist ei sega. Saadavale tulevad veel nii üksik kõlar kui stereopaar.